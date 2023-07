Η Μπαρτσελόνα... σμπαράλιασε την άμυνα της Ρεάλ με τρομερή κομπίνα (vid)

Συγκεκριμένα, στο 15ο λεπτό, η Μπαρτσελόνα κέρδισε φάουλ από πλάγια θέση στα δεξιά, με τον Γκουντογκάν να κάνει συρτή πάσα στον Πέδρι που περίμενε έξω από την περιοχή της Ρεάλ.

Ο νεαρός χαφ των Καταλανών, περίμενε την πλάγια κίνηση του Ντεμπελέ και του έβγαλε τρομερή κάθετη πάσα, με τον Γάλλο εξτρέμ να σκοράρει από πλάγια θέση, εκτελώντας άψογα την συνεργασία.

Δείτε παρακάτω το γκολ:

Wonderful goal from a set play, Dembele finishes from the right side. 1-0 Barca💪

pic.twitter.com/ybvV9yfNAx