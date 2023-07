«Βόμβα» της Mirror: «Διαπραγματεύσεις Λίβερπουλ-Παρί για τον Μπαπέ!»

Σύμφωνα με τους Άγγλους, η Λίβερπουλ ξεκίνησε επαφές με την Παρί για τον μονοετή δανεισμό του Κιλιάν Μπαπέ, ποντάροντας στον έντονο εκνευρισμό που υπάρχει στους Παριζιάνους με τον Γάλλο σταρ.

Η Mirror, αναφέρει ότι η διοίκηση της Παρί είναι έξαλλη με την άρνηση του Μπαπέ να συζητήσει με την Αλ Χιλάλ, που πρόσφερε 300 εκατ. ευρώ στους Γάλλους για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού.

Έτσι, στο... παιχνίδι μπήκε η Λίβερπουλ, που θέλει να εκμεταλλευτεί το τεταμένο κλίμα που υπάρχει με τον Μπαπέ, προκειμένου να τον αποκτήσει από τους Παριζιάνους με μονοετή δανεισμό, πυροδοτώντας την «βόμβα» που θα ταρακουνήσει την Premier League.

Οι Άγγλοι αναφέρουν ότι η πρόταση είναι συμφέρουσα και για τον Μπαπέ, καθώς θα αγωνιστεί για έναν χρόνο στο υψηλότερο επίπεδο και το 2024 θα μπορέσει να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στην Ρεάλ, με την οποία έχει συμφωνήσει προφορικά.

