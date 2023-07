Μέσι-Κριστιάνο: Τότε, τώρα, για πάντα...

Οι δύο παραδοσιακές αντίρροπες δυνάμεις γίνονται τα πρόσωπα δύο νέων ποδοσφαιρικων κολοσσών, οι οποίοι ήρθαν για να... μείνουν! Γάφει ο Σωτήρης Μήλιος...

Η ζωή μας όλη, ο πλανήτης νοηματοδοτείται από δίπολα. Το καλό και το κακό. Το άσπρο και το μαύρο. Το κεφάλαιο και η εργατική τάξη. Η δεξιά και η αριστερά. Είσαι με εμάς ή με τους άλλους; Πρέπει να πάρεις θέση.

Η δική τους αντίρροπη μάχη σε επίπεδο χαρακτήρων, στιλ, συλλόγων, εθνικών ομάδων, επιλογών, life-style, ποδοσφαιρικού ύφους στο γήπεδο, χαρακτήρισε μία ολόκληρη εποχή. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα χαρακτηρίζει την εποχή 2004-2024 ως την εποχή «Μέσι - Ρονάλντο», τίποτα μεγαλύτερο, σημαντικότερο, σπουδαιότερο, εμπορικότερο δεν συνέβη στο άθλημα στις δύο αυτές δεκαετίες από την ύπαρξη αυτών των δύο τύπων, που επιχείρησαν το ακατόρθωτο: να γίνουν bigger than the game.

Οι κόσμοι τους, οι χαρακτήρες τους, οι επιλογές τους δεν τέμνονται πουθενά. Ακόμα και στην ποδοσφαιρική τους Δύση, ο Λιονέλ Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τις επιλογές τους καταφέρνουν κάτι που έμοιαζε ασύλληπτο πριν από μερικά χρόνια: μετατοπίζουν το επίκεντρο του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού ενδιαφέροντος μακριά από την Γηραιά Ήπειρο.

Με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο, καθένας από τους δύο είναι μπροστάρης ενός διαφορετικού ρεύματος, που απειλεί να αλλάξει τον τρόπο που παρακουθούμε το άθλημα. Η ποδοσφαιρική παγκοσμιοποίηση έρχεται πολύ πιο σύντομα από ότι θα περίμεναν όλοι, με τον πιο απροσδόκητο τρόπο.

Το ακόμα πιο εντυπωσιακό; Με τις επιλογές τους εξακολουθούν να υποστηρίζουν δύο αντίρροπές δυνάμεις, δύο κόσμους που δεν τέμνονται πουθενά.

Εδώ και λίγες ημέρες, το Μαϊάμι είναι το νέο Hollywwod. Είναι σαν να κατέβηκε ο Ιησούς στις ΗΠΑ για να διδάξει μία νέα θρησκεία, που λέγεται soccer. Είναι ο Πελέ, οι Beatles και οι Stones μαζί!

Δεν είναι το talk of the town, είναι το talk of the planet. Ξέρετε, οι 480 εκατομμύρια followers του Λιονέλ Μέσι αποτελούν την τρίτη πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο! Σκεφτείτε το λίγο…

Μέσα σε ένα μήνα, ο επίσημος λογαριασμός της Inter Miami αύξησε τους ακόλουθους του κατά 11 εκατομμύρια και είναι πλέον ο τέταρτος οργανισμός σε followers πίσω από Golden State Warriors (31 εκατομμύρια), Los Angeles Lakers (23 εκατομμύρια) και Cleveland Cavaliers (16 εκατομμύρια).

Μία ποδοσφαιρική ομάδα, σε μία χώρα χωρίς την παραμικρή ποδοσφαιρική παράδοση / διείσδυση, έχει ξεπεράσει πια σε ακόλουθους όλες τις ομάδες του αμερικάνικού ποδοσφαίρου, του μπέιζμπολ, του χόκεϊ!

Πως μεταφράζεται αυτό; Λεφτά. Περισσότερα λεφτά. Ακόμα περισσότερα λεφτά. Για μία χώρα που ξέρει όσο καμία άλλη να παράγει χρήμα, ο Λιονέλ Μέσι είναι η κότα που γεννά τα χρυσά αυγά. Και το ακόμα καλύτερο; Αυτά απευθύνονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη, η Inter Miami πάει να γίνει το πιο αναγνωρίσιμο αθλητικό brand των ΗΠΑ παγκοσμίως.

Οι Σαουδάραβες έφτασαν να προσφέρουν στον Αργεντινό συμβόλαιο με απολαβές ένα δις, οι Αμερικανοί δεν μπορούσαν να φτάσουν σε τέτοιες τρέλες. Έκαναν όμως κάτι πιο έξυπνο. Πρότειναν στον Μέσι να γίνει συνέταιρος όλης της λίγκας!

Πολύ πριν ο Αργεντινός βάλει την υπογραφή του, η Apple αγόρασε για 10 χρόνια τα δικαιώματα του MLS έναντι 2,5 δις δολαρίων. Λίγο αφού την έβαλε, η Apple του πρότεινε μερίδιο για κάθε νέα συνδρομή για το αποκλειστικό πακέτο της αμερικανικής λίγκας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Μέσι έχει περίπου μισό δις κόσμο, στον οποίο μπορεί να απευθυνθεί, ώστε να μπορούν να βλέπουν live τα κατορθώματα του.

Η αποτίμηση της Inter Miami πριν αποκτήσει τον Μέσι ήταν στα 600 εκατομμύρια δολάρια. Μέσα σε μερικούς μήνες, το ποσό αυτό έχει εκτιναχθεί στο 1,5 δις με τρελές αυξητικές τάσεις.

Μέρος του deal, ήταν ο Μέσι να πάρει και μετοχές του συλλόγου. Να γίνει συμμέτοχος όλων των αποφάσεων και φυσικά… της υπεραξίας αυτών.

Σε βάθος χρόνου, αν κανείς αθροίσει όλα αυτά, τα συνολικά έσοδα του Αργεντινού από αυτή την μπίζνα μπορεί και να ξεπεράσουν το 1 δις που του πρόσφεραν οι Άραβες. Μόνο που για να γίνει αυτό, πρέπει να ιδρώσει. Να δουλέψει. Να μεγαλώσει την λίμνη, να την κάνει ωκεανό. Όσα περισσότερα κέρδη δημιουργήσει, τόσα περισσότερα θα καρπωθεί και ο ίδιος.

Ο Κριστιάνο δεν χρειαζόταν και δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα από όλα αυτά. Όταν έβαλε την υπογραφή του στο βασιλικό συμβόλαιο που του πρόσφερε η Αλ-Σαντ το έκανε από την προσωπική του ματαιοδοξία: πήρε το ακριβότερο συμβόλαιο που είχε πάρει ποτέ ποδοσφαιριστής. Αρκετό για να τον κάνει να ξεχάσει το γεγονός ότι καμία ευρωπαϊκή ομάδα -από αυτές που μπορούσαν να τον συγκινήσουν- δεν ασχολήθηκε σοβαρά μαζί του.

Δεν του ζητήθηκε να φέρει κέρδη, να δημιουργήσει υπεραξία, να κάνει την Αλ-Σαντ παγκόσμιο brand, διότι πολύ απλά οι Σαουδάραβες δεν χρειάζονται άλλα λεφτά. Έχουν. Δεν βλέπουν τον αθλητισμό ως επιχείρηση, ούτε ως κάτι που μπορεί να φέρει υλικά κέρδη. Τον βλέπουν μόνο ως εξωτερική πολιτική, ως ένα τρόπο για να κρύβουν με μακιγιάζ τις καθημερινές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα.

Ο Κριστιάνο ήταν ο κράχτης. Πρώτα πήραν το κερασάκι και μετά άρχισαν να σχεδιάζουν την τούρτα. Το κονδύλι των 7 δις ευρώ από την κρατική Public Investment Fund που γέμισε σταρ τις κρατικές Αλ-Σαντ, Αλ-Χιλάλ, Αλ-Ιτιχάντ, Αλ-Αχλί μέσα σε ένα καλοκαίρι άλλαξε τις παγκόσμιες ποδοσφαιρικές ισορροπίες.

Το παραδέχθηκε και ο Πεπ Γκουαρντιόλα: «Τα λεφτά των Σαουδαράβων άλλαξαν την παγκόσμια αγορά. Πιθανότατα έφτιαξαν ένα πρωτάθλημα που ήρθε για να μείνει. Και πλέον δεν μπορούμε να πούμε σε έναν παίκτη, μην πας. Όλοι θέλουν να δοκιμάσουν».

Μέσα σε ένα καλοκαίρι οι Σαουδάραβες άπλωσαν χέρι παντού. Πήραν παίκτη από την πρωταθλήτρια Ευρώπης (Μαχρέζ). Πήραν τον κάτοχο της Χρυσής Μπάλας από την ιστορικότερη ομάδα του πλανήτη (Μπενζεμά). Πήραν τον πρώην αρχηγό της Λίβερπουλ (Χέντερσον) και τον έβαλαν να… ξυρίσει το μουστάκι, όταν στο βίντεο της παρουσίασης έριξαν μαύρο στο περιβραχιόνιο με τα χρώματα του ουράνιου τόξου της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, της οποίας πρέσβης ήταν ο Άγγλος χαφ!

Άπλωσαν χέρι και μοίρασαν παντού. Στην Μπάγερν, στην Παρί, στην Τσέλσι, στην Ζενίτ, οπουδήποτε. Ακόμα και από τις «χυλόπιτες» που εισέπραξαν (Μπαπέ, Μέσι, Μόντριτς) κέρδισαν θετική δημοσιότητα: «μπορούμε να πλησιάσουμε τον οποιοδήποτε και να του τάξουμε το οτιδήποτε».

Το σχέδιο των Σαουδαράβων μπορεί να είναι απλό -η βελτίωση της εικόνας της χώρας παγκοσμίως- αλλά μπορεί να αποδειχθεί και εξαιρετικά πολύπλοκο και πολυσύνθετο.

Ποιος μπορεί να αποκλείσει κάτι μεγαλύτερο; Την δημιουργία μιας παγκόσμιας Super League με επίκεντρο τα αραβικά λεφτά; Ποιος μπορεί να αποκλείσει την επέκταση του Champions League και εκτός Ευρώπης;

Και δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο οι Σαουδάραβες επιχειρούν να «αγοράσουν» το γκολφ (το έκαναν ήδη), την Formula 1, το τένις, το μποξ, το κρίκετ ακόμα και τα esports.

Το μόνο που χρειάζονται είναι λαμπερά χαμόγελα σαν του Κριστιάνο και πρόθυμους επαγγελματίες να ρευστοποιήσουν με υπέρογκα ποσά το όνομα τους.

Ο Μέσι και ο Κριστιάνο εξακολουθούν να αποτελούν τους δύο πόλους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όμως όχι πια για αγωνιστικούς λόγους. Το όνομα, η φήμη, η ιστορία, η δημοφιλία τους είναι το καύσιμο που κινεί τις μηχανές από δύο παγκόσμιες ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις εν τη γεννέσει τους.

Ο Πεπ έπιασε το νόημα πρώτος: «οι ευρωπαϊκές δυνάμεις πρέπει να αναπροσαρμόσουν την πολιτική τους». Τώρα πια, δεν παίζουν μόνες τους. Οι Αμερικάνοι και οι Σαουδάραβες με διαφορετικά κίνητρα, διαφορετική πρακτική, διαφορετική προσέγγιση, ήρθαν για να μείνουν…