Νόριτς: Βασικός ο Γιαννούλης, εκτός αποστολής ο Τζόλης!

Βασικός απέναντι στον Ολυμπιακό ξεκινάει για την Νόριτς, ο Δημήτρης Γιαννούλης, όμως εντύπωση προκαλεί η απουσία του Χρήστου Τζόλη.

Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός είναι εκτός της 21μελούς αποστολής των καναρινιών, χωρίς να έχει γίνει γνωστό κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.

Είναι γεγονός ότι ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ δεν είναι στις βασικές επιλογές του αγγλικού συλλόγου και αποτελεί κοινό μυστικό ότι ψάχνει την αγορά για ομάδα, είτε για να συνεχίσει την καριέρα του ξανά ως δανεικός ή ακόμα και με κανονική μεταγραφή.

📋 The team news is in 👇 pic.twitter.com/xuezNkgpf4