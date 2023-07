Αναλυτικά η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού για το φιλικό με την Νόριτς που ξεκινάει στις 17:00 είναι η εξής: Τζολάκης - Ροντινέι, Ρέτσος, Ντόη, Ραμόν - Ιμπόρα, Μπουχαλάκης, Αγκιμπού Καμαρά - Βρουσάι, Μασούρας, Μπιέλ

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Νόριτς! / Our line-up for today’s match against Norwich City! 🔴⚪️#Olympiacos #NCFCOLY #PreSeason2023 pic.twitter.com/ejVVcAhrJV