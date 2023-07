Η Αλ Αχλί ανακοίνωσε τον Γιάισλε!

Όπως είχε ήδη κυκλοφορήσει από τις προηγούμενες ημέρες, η ομάδα της Μέσης Ανατολής είχε βάλει στο στόχαστρο τον νεαρό τεχνικό της Σάλτσμπουργκ.

Μετά τις διαπραγματεύσεις ο 35χρονος Γερμανός προπονητής, «προϊόν» της σχολής Red Bull, αποφάσισε να ενδώσει στις κλήσεις από τη Σαουδική Αραβία και να δοκιμάσει την πρόκληση.

Ο Γιάισλε αποχώρησε από την πρωταθλήτρια Αυστρίας και υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2026 με την Αλ Αχλί, η οποία σημείωσε άλλο ένα μεγάλο χτύπημα στην ευρωπαϊκή αγορά, αποκτώντας έναν πολλά υποσχόμενο τεχνικό.

Matthias Jaissle is here! 🤩💚🇩🇪



The German manager will be the head coach of our first football team for 3 years pic.twitter.com/bv4jttSX4F