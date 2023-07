Επίσημο: Παίκτης της Γαλατά ο Ικάρντι

Ήταν γνωστό, πλέον έγινε και επίσημο, με τη Γαλατασαράι να ανακοινώνει την απόκτηση του Μάουρο Ικάρντι. Έτσι, οι Τούρκοι δυναμώνουν ακόμη περισσότερο επιθετικά ενόψει της νέας σεζόν, μετά και τις αποκτήσεις των Γουίλφριντ Ζαχά και Σεντρίκ Μπακαμπού.

Η Γαλατά αγόρασε τον Αργεντίνο στράικερ από την Παρί και οι Γάλλοι θα βάλουν στο ταμείο τους το ποσό των 10 εκατ. ευρώ για την μεταγραφή. Από την πλευρά του ο Ικάρντι υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Τούρκους.

