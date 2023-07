«Βόμβα» από την Παρί, παίρνει τον Ουσμάν Ντεμπελέ!

Μεταγραφή-«βόμβα» από την Παρί Σεν Ζερμέν, με τους Γάλλους να κινούνται για την απόκτηση του Ουσμάν Ντεμπελέ από τη Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Γαλλία, οι Παριζιάνοι θα ενεργοποιήσουν τη ρήτρα 50 εκατομμυρίων ευρώ που υπάρχει στο συμβόλαιο του 26χρονου με τους Καταλανούς.

Από την πλευρά του ο Ντεμπελέ φέρεται πως έχει πειστεί από το πρότζεκτ της Παρί και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2028 με τη γαλλική ομάδα, με τον εξτρέμ των blaugrana να αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις τις ερχόμενες ημέρες στο Λος Άντζελες.

Η ρήτρα που θα ενεργοποιήσει η Παρί έχει ισχύ μέχρι τις 31 Ιουλίου και για αυτό η μεταγραφή θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα. Εάν δεν προχωρήσει η μεταγραφή τις επόμενες ημέρες, τότε από την 1η Αυγούστου τίθεται σε ισχύ η νέα ρήτρα που έχει βάλει στο συμβόλαιο η Μπαρτσελόνα, η οποία φτάνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

🚨 Ousmane Dembélé will sign a 5 year contract at PSG. 📝



The medical should take place in Los Angeles. 🇺🇸🩺



(Source: @Santi_J_FM) pic.twitter.com/ruoxQ7fxEK