Στην Βραζιλία για να υπογράψει στην Σάο Πάολο ο Χάμες! (pic)

Ο Χάμες Ροντρίγκες ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Σάο Πάολο, αφού ο Κολομβιανός μεσοεπιθετικός ταξίδεψε στην Βραζιλία για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του.

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής, που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, βρίσκονταν σε συζητήσεις με τους ιθύνοντες της Σάο Πάολο και αφού επετεύχθη συμφωνία, ταξίδεψε στην Βραζιλία για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές.

Ο Χάμες, μετά από αρκετά χρόνια στην Ευρώπη και την Σαουδική Αραβία, θα επιστρέψει στην Λατινική Αμερική, για να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας.

James Rodriguez, on his way to Brazil as he will sign as new São Paulo player on free transfer ⚪️🔴⚫️ #SaoPaulo



Verbal agreement reached, final details to be fixed and then deal official.



Here we go 🇨🇴 pic.twitter.com/5QzUxWxQXK