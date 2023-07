Παρί Σεν Ζερμέν: «Πόρτα» του Μπαπέ στην Αλ Χιλάλ για οποιαδήποτε συνάντηση

Ενώ αντιπροσωπεία της Αλ Χιλάλ, που ήταν παρούσα στο Παρίσι την Τετάρτη για να οριστικοποιήσει την άφιξη του Βραζιλιάνου Μάλκομ, ήλπιζε να μπορέσει να παρουσιάσει το έργο της και την πρόταση της στον Κιλιάν Μπαπέ, αυτή η προσέγγιση δεν θα πετύχει.

Όπως ανέφερε σε ρεπορτάζ της η Equipe, ο Μπαπέ αρνήθηκε οποιαδήποτε συζήτηση με τους εκπροσώπους του σαουδαραβικού συλλόγου και όπως έλεγαν από το περιβάλλον του «ο Κιλιάν δεν έχει σκεφτεί ποτέ αυτή την επιλογή», να μετακομίσει δηλαδή στην Αλ Χιλάλ.

Να θυμίσουμε, βέβαια, πως η Αλ Χιλάλ φέρεται να έχει κάνει πρόταση 300 εκατ. ευρώ στην Παρί για τον παίκτη και να έχει αποσπάσει το ΟΚ των Γάλλων.

🚨💣 JUST IN: Kylian Mbappé REFUSED to meet with Al-Hilal. @lequipe ❌ pic.twitter.com/bOrq1UHkMk