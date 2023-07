Η Ίντερ Μαϊάμι επικράτησε 4-0 της Ατλάντα Γιουνάιτεντ με τον Λιονέλ Μέσι να πετυχαίνει δύο γκολ και να δίνει μία ασίστ.

Ο Αργεντινός είναι ο βασικός λόγος που οι οπαδοί πήγαν στο γήπεδο και αποδείχτηκε περίτρανα στο 78ο λεπτό. Μόλις ο Μέσι έγινε αλλαγή αμέσως άρχισαν να φεύγουν οι φίλαθλοι από τις εξέδρες.

“Miami fans” leaving the game after Lionel Messi was subbed off with 15 minutes to go



Can’t blame them pic.twitter.com/uZLpthlKTC