Ο Μάλιν της Ρέξαμ υπέστη διάτρηση πνεύμονα στο φιλικό με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Ο Μάλιν, ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ρέξαμ την περασμένη σεζόν με 46 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, συγκρούστηκε με τον Νέιθαν Μπίσοπ της Γιουνάιτεντ όταν ο τερματοφύλακας όρμησε έξω για να σταματήσει μια μακρινή μπάλα.

Ο Μάλιν έμεινε κάτω και τον παρακολούθησαν οι γιατροί που του έδωσαν οξυγόνο ενώ έφεραν και ένα φορείο. Ωστόσο, ο 28χρονος μπόρεσε να βγει από το γήπεδο πριν αντικατασταθεί.

Ο Πάρκινσον αργότερα αποκάλυψε ότι ο Μάλιν είχε υποστεί διάτρηση στον πνεύμονά του.

O Έλιοτ Λι, ο Άαρον Χέιντεν και ο Σαμ Ντάλμπι σκόραραν για τη Ρέξαμ, ενώ ο Μαρκ Χουράδο σκόραρε για τη Γιουνάιτεντ, η οποία παρατάχθηκε με νεαρούς.



Manager Phil Parkinson has confirmed Paul Mullin has suffered a punctured lung. Get well soon, Mulls!



