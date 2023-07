Ο Σάκα Χίσλοπ μίλησε για πρώτη φορά μετά την κατάρρευση του (vid)

Ο πρώην τερματοφύλακας της Νιούκαστλ και της Γουέστ Χαμ, μία ημέρα μετά το συμβάν, θέλησε μέσω ενός video να ευχαριστήσει όλους όσοι τους συμπαραστάθηκαν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

«Η απάντησή μου τώρα πρέπει να είναι να αναζητήσω την καλύτερη ιατρική γνώμη που μπορώ να πάρω και να ακούσω τι έχουν να πουν οι γιατροί μου.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Νταν (Τόμας) και την οικογένεια του ESPN, τους χειριστές κάμερας και το ιατρικό προσωπικό στο Rose Bowl που ανταποκρίθηκαν και μου πρόσφεραν τη φροντίδα που πήρα.

Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και ανυπομονώ να επιστρέψω και να απολαύσω αυτό που μου αρέσει περισσότερο να κάνω. Τα λέμε σε λίγο», ανέφερε στο μήνυμά του ο Σάκα Χίσλοπ.

Shaka Hislop gives an update on his condition 🙏 pic.twitter.com/qoLxYZJfjj