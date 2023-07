Η Αλ Χιλάλ είχε επαφή με την Ρεάλ για το μέλλον του Μπαπέ!

Η Αλ Χιλάλ επιχειρεί να κάνει το colpo grosso του καλοκαιριού αφού προσφέρει συνολικά 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να αποκτήσει τον Κιλιάν Μπαπέ, από την Παρί Σεν Ζερμέν για έναν χρόνο.

Οι Σαουδάραβες προσφέρουν 300 εκατ. στους Παριζιάνους και δίνουν αστρονομικό συμβόλαιο 700 εκατ. ευρώ στον Γάλλο σταρ, για να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο, με την Αλ Χιλάλ να έχει επαφή και με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Μαδριλένοι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Μπαπέ για το 2024, έτσι εκπρόσωπος της Αλ Χιλάλ ταξίδεψε στη Μαδρίτη, προκειμένου να ενημερώσει τους ανθρώπους της Ρεάλ για το πλάνο που έχει καταρτιστεί για τον Γάλλο σταρ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, ο εκπρόσωπος της Αλ Χιλάλ ενημέρωσε την Ρεάλ για την πρόθεση να υπογράψουν συμβόλαιο με τον Μπαπέ για έναν χρόνο και στη συνέχεια ο Γάλλος να μετακομίσει στους Μαδριλένους ως ελεύθερος!

