Βασικός ο Μέσι κόντρα στον Γιακουμάκη

Ο Αργεντινός σταρ έκανε ονειρεμένο ντεμπούτο με τη νέα του ομάδα, αφού πέρασε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Κρουζ Αζούλ και με τρομερό φάουλ στο 94' χάρισε στην Ίντερ Μαϊάμι τη νίκη με 2-1.

Ο Μέσι, ωστόσο για πρώτη φορά θα πάρει φανέλα βασικού στην αναμέτρηση με την Ατλάντα Γιουνάιτεντ, στο πλαίσιο του Leagues Cup, με τον 35χρονο μεσοεπιθετικό να τίθεται αντιμέτωπος με τον Γιώργο Γιακουμάκη.

Ο Έλληνας στράικερ και πρώτος σκόρερ της Ατλάντα, θα ξεκινήσει στο βασικό σχήμα της ομάδας του, με τον Γιακουμάκη να μετράει μέχρι στιγμής 10 γκολ σε 17 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα του MLS.

Tonight’s Starting XI vs Atlanta United#MIAvATL | 7:30PM ET | 📺 Live with #MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/JZtEpe9Hfa pic.twitter.com/fPoai1oJ3d