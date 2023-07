Λιβάι Γκαρσία: Από την ελεύθερη μεταγραφή στην Ιρόνι Κιριάτ Σμόνα στα 25 plus εκατ. της Λανς!

Αυτό που έχει πετύχει ο Λιβάι Γκαρσία από το 2018 μέχρι σήμερα είναι απίστευτο. Είναι μία ιστορία που θα μπορούσε άνετα να γίνει ταινία.

Και επειδή πολλοί αναρωτιέστε τι ακριβώς εννοούμε; Πάμε να μπούμε κατευθείαν στο ψητό. Το 2018 ο 28χρονος Λιβάι Γκαρσία αναζητούσε «ταυτότητα». Έψαχνε προορισμό προερχόμενος από μία τριετία περιπλάνησης στην Ολλανδία στην Άλκμααρ και την Εξέλσιορ. Έτσι πήγε στο Ισραήλ ως ελεύθερος στην Ιρόνι Κιριάτ Σμόνα. Έπαιξε συνολικά 27 ματς και σκόραρε 3 φορές με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ να πληρώνει 600.000 ευρώ για να τον αποκτήσει.

Έτσι τον Μαϊο του 2019 υπογράφει στην ομάδα της Ιερουσαλήμ και κάνει μία καλή σεζόν με 33 ματς σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας έξι γκολ και τρεις ασίστ.

Και έρχεται το άλμα τον Σεπτέμβριο του '20. Η ΑΕΚ πληρώνει 2,6 εκατ. ευρώ στην Μπεϊτάρ και αποκτά μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις το 60% των δικαιωμάτων του με τον παίκτη να έχει σε τρεις σεζόν με την Ένωση 111 ματς, 32 γκολ και 20 ασίστ. Πόσο στοιχίζει, πλέον, ο Λιβάι; Άνω των 25 εκατ. ευρώ με την Ένωση να ζητεί 30 εκατ. ευρώ και να προσδοκά ότι μπορεί να τα πάρει...

