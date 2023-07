Τους έμαθε... μπαλίτσα ο Μέσι: Το ποδόσφαιρο απειλεί το μπέιζμπολ σε δημοφιλία στις ΗΠΑ

Το ποδόσφαιρο στις ΗΠΑ έχει κάνει πολλές προσπάθειες να κερδίσει την καρδιά των Αμερικανών, αλλά δεν τα είχε καταφέρει πολύ καλά έως τώρα. Αν και πέρασαν από τα γήπεδα αστέρες όπως οι Πελέ, Κρόιφ, Μπεκενμπάουερ παλαιότερα, αλλά και οι Ντέιβιντ Μπέκαμ, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς πιο πρόσφατα, το ποδόσφαιρο ή soccer όπως το λένε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, παρέμενε χαμηλά στις προτιμήσεις των φιλάθλων.

Ολα αυτά ήρθε να τα ανατρέψει η μεταγραφή του Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι. Το ενδιαφέρον για το MLS αυξήθηκε κατακόρυφα, μαζί με τη ζήτηση και τις… τιμές των εισιτηρίων. Και το γκολ που πέτυχε ο Αργεντινός αστέρας με φάουλ στο ντεμπούτο του, άρχισε να… κερδίζει το κοινό.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Times», η μεταγραφή του Μέσι αλλάζει τα αθλητικά δεδομένα στις ΗΠΑ και εκτιμάται ότι το ποδόσφαιρο είναι πλέον το τέταρτο πιο δημοφιλές άθλημα στη χώρα, πίσω από το ράγκμπι (το αμερικανικό ποδόσφαιρο), το μπάσκετ και το μπέιζμπολ, το οποίο όμως απειλεί, καθώς ήδη ξεπέρασε το χόκεϊ επί πάγου...

Ο Αργεντινός άσος, έχοντας κατακτήσει και το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Αργεντινή, είναι πλέον απελευθερωμένος, αλλά και αποφασισμένος να απολαύσει το ποδόσφαιρο, κάνοντας και τους Αμερικανούς να το αγαπήσουν με τις τρομερές του ενέργειες.



