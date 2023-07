Αυτή είναι η δεύτερη μεταγραφή για τον αγγλικό σύλλογο κατά το φετινό καλοκαίρι καθώς είχε προηγηθεί η απόκτηση, ως ελεύθερου, του Όλα Άινα.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η Φόρεστ έδωσε περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να κάνει δικό της τον Ελανγκά.

Our second summer signing is here.



Welcome to #NFFC, @AnthonyElanga ❤️