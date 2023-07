Η ερώτηση του BBC που προκάλεσε σάλο: «Πόσες ομοφυλόφιλες παίκτριες έχετε στην ομάδα;» (vid)

Η ομοφυλοφιλία διώκεται ποινικά στο Μαρόκο και τιμωρείται με πρόστιμο, αλλά και με φυλάκιση έως και τρία έτη.

Αυτή ήταν η αφορμή για έναν δημοσιογράφου του βρετανικού κρατικού δικτύου να ρωτήσει την Γκιζλάιν Τσεμπάκ: «Στο Μαρόκο, είναι παράνομο να έχεις σχέση με το ίδιο φύλο. Έχετε ομοφυλόφιλες παίκτριες στην ομάδα σας και πώς είναι η ζωή τους στο Μαρόκο;».

Παρενέβη άνθρωπος της FIFA λέγοντας: «Συγγνώμη, αυτή είναι μια πολιτική ερώτηση, επομένως θα μείνουμε μόνο σε ερωτήσεις που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο».

Ο δημοσιογράφος επέμεινε: «Δεν είναι πολιτικό, είναι ανθρώπινο. Επιτρέψτε της να απαντήσει».

Η παίκτρια χαμογέλασε και κούνησε το κεφάλι της.

Το BBC ζήτησε συγγνώμη με εκπρόσωπο του μέσου να λέει: «Αναγνωρίζουμε ότι η ερώτηση ήταν ακατάλληλη. Δεν είχαμε καμία πρόθεση να προκαλέσουμε βλάβη σε κάποιο άτομο».

Morocco captain Ghizlane Chebbak’s almost in disbelief reaction to the question, says it all.



A completely unethical out of line question that poses safety concerns to the players he asking to be named.



Bizarre push followed.

pic.twitter.com/MKk84O774E