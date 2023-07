Το πρώτο γκολ του Μέσι με την Ίντερ Μαϊάμι προκάλεσε... ίλιγγο στα social media

Το γκολ του Αργεντινού σούπερ σταρ ακολούθησε ένα τρομακτικό...κύμα στα social media.

Δύο μέρες αργότερα, το βίντεο που δημοσίευσε το επίσημο προφίλ του MLS, είχε 54 εκατομμύρια προβολές, 381.000 likes και 94 εκατομμύρια retweets, όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport».

Απίστευτα νούμερα, αν αναλογιστεί κάποιος ότι γεγονότα παγκόσμιας σημασίας όπως η νίκη της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ και ο θρίαμβος της Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του Champions League, έχουν φτάσει «μόλις» τα 16 εκατομμύρια και 6 εκατομμύρια προβολές αντίστοιχα στο twitter.

