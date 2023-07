Ανοιχτή και στο ενδεχόμενο δανεισμού του Μπαπέ η Παρί!

Εκτός ομάδας έχει τεθεί στην Παρί Σεν Ζερμέν ο Κιλιάν Μπαπέ, με τους Γάλλους να ψάχνουν να βρουν μία λύση. Έτσι, σύμφωνα με ρεπορτάζ από το εξωτερικό, οι Παριζιάνοι είναι ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να δώσουν σε κάποια ομάδα τον 24χρονο σούπερ σταρ με τη μορφή δανεισμού.

Έτσι, η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να αποκτήσει από φέτος τον Μπαπέ με ένα πιο μικρό αντίτιμο και του χρόνου που ο Μπαπέ θα μείνει ελεύθερος θα μπορεί να υπογράψει με τη Βασίλισσα.

🚨💣 JUST IN: PSG are even open to the idea of letting Kylian Mbappé leave on LOAN this summer, for a loan fee. He would then be free to sign a permanent deal with Real Madrid in 2024. @sistoney67 #rmalive pic.twitter.com/t1LPatBAVG