Πέθανε ο θρυλικός Τρέβορ Φράνσις!

Τον χαμό του Τρέβορ Φράνσις θρηνεί το αγγλικό ποδόσφαιρο. Ο θρυλικός Βρεταννός μεσοεπιθετικός ήταν ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που έσπασε το φράγμα του ενός εκατομμυρίου λιρών, όταν το 1978 πήρε μεταγραφή από την Μπέρμγχαμ στην Νότιγχαμ. Με την Φόρεστ πανηγύρισε δύο διαδοχικές κατακτήσεις Κυπέλλου Πρωταθλητριών (1979, 1980), μια εκ των οποίων με δικό του νικητήριο γκολ στο 1-0 επί της Μάλμε.

Φόρεσε 52 φορές την φανέλα της Εθνικής Αγγλίας με 12 γκολ, ενώ από το 1988 διετέλεσε προπονητής αρκετών ομάδων όπως η ΚΠΡ, η Σέφιλντ Γουένσντεϊ και η Κρίσταλ Πάλας.

