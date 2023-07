Σοκ: Ο Σάκα Χίσλοπ κατέρρευσε πριν το φιλικό της Ρεάλ με την Μίλαν (vid)

Ο βετεράνος τερματοφύλακας, Σάκα Χίσλοπ που πλέον εργάζεται ως σχολιαστής στο ESPN, κατέρρευσε στη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης από τον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας συναγερμό.

Ο Χίσλοπ αστειευόταν με τον συνάδελφο του, Νταν Τόμας, όταν άρχισε να παραπατάει και στη συνέχεια κατέρρευσε, με τους τεχνικούς να σπεύδουν άμεσα καλώντας σε βοήθεια.

Στη διάρκεια του ημιχρόνου, ο Νταν Τόμας βγήκε στον αέρα και καθησύχασε για την κατάσταση του Χίσλοπ, ενημερώνοντας ότι ο βετεράνος τερματοφύλακας ανέκτησε τις αισθήσεις του και μιλούσε κανονικά.

Δείτε παρακάτω το σοκαριστικό βίντεο:

Shaka Hislop collapsed on Live TV ☹️ He’s doing okay 🙏🏽 pic.twitter.com/mrQfNpoxXb

Dan Thomas gave an update on Shaka Hislop's condition.



Shaka is "conscious and talking" and has been tended to by medics 🙏 pic.twitter.com/B3mlEsxUfw