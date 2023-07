Η Τότεναμ έδωσε τελεσίγραφο στον Κέιν!

Όπως αναφέρει η «Mirror» οι ιθύνοντες της Τότεναμ έδωσαν τελεσίγραφο στον Χάρι Κέιν, ζητώντας του να απαντήσει αν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του, αλλιώς θα αναγκαστούν να τον πουλήσουν το φετινό καλοκαίρι.

Οι «Σπερς» δεν θέλουν να χάσουν τον 30χρονο στράικερ ως ελεύθερο το επόμενο καλοκαίρι, έτσι του έδωσαν τελεσίγραφο, προκειμένου να αποφασίσει για το μέλλον του.

Για τον Κέιν υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την Μπάγερν και η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ευνοήσει τους Βαυαρούς, που ασκούν ασφυκτικό πρέσινγκ στην Τότεναμ για τον Άγγλο επιθετικό.

