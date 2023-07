Με πατερίτσες στην παρουσίαση της Μπάγερν ο Γκερέιρο

Πολυάσχολη ήταν για την Μπάγερν Μονάχου η σημερινή μέρα, καθώς διεξήχθη στην "Allianz Arena" φιλικό μεταξύ των... θρύλων της ομάδας και της Ντόρτμουντ για τα δέκα χρόνια από το τρεμπλ που είχαν κατακτήσει οι Βαυαροί, λυγίζοντας τότε τους Βεστφαλούς στον τελικό του Champions League.



Εκτός του 60λεπτου αγώνα όμως, οι πρωταθλητές Γερμανίας είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την ομάδα της νέας σεζόν, με τις μεταγραφές να έχουν την τιμητική τους. Μεταξύ αυτών, και ο Ράφαελ Γκερέιρο, που όμως έκανε την εμφάνισή του με πατερίτσες.



Βλέπετε, ο Πορτογάλος μπακ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού που θα τον αφήσει εκτός μάχης για τις επόμενες εβδομάδες...

Raphaël Guerreiro comes to the team presentation on crutches pic.twitter.com/oP3VouwWc9