Έριξε άκυρο στο «χρυσάφι» της Αλ Αχλί ο Μάρκο Σίλβα και μένει στη Φούλαμ

Στο τιμόνι της Φούλαμ θα βρίσκεται και τη νέα σεζόν ο Μάρκο Σίλβα, με τον Πορτογάλο τεχνικό να ρίχνει άκυρο στο «χρυσάφι» της Αλ Αχλί. Συγκεκριμένα, οι Σαουδάραβες προσέφεραν στον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού διετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δίνει άλλα 6 στην Φούλαμ για να «σπάσει» τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του.

Ωστόσο, ο Μάρκο Σίλβα αποφάσισε να παραμείνει στην αγγλική ομάδα, απορρίπτοντας έτσι την τεράστια πρόταση της Αλ Αχλί και πλέον η Φούλαμ κινείται για την απόκτηση του Ραούλ Χιμένες από τη Γουλβς.

