Επίσημο: Ανακοίνωσε Μπαρνς η Νιούκαστλ!

Με ένα αεροπορικό εισιτήριο στο όνομα του με προορισμό την Φιλαδέφεια, όπου θα γίνει η καλοκαιρινή προετοιμασία της Νιούκαστλ ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Χάρβεϊ Μπαρνς. Ο 25χρονος Άγγλος εξτρέμ αφήνει την Λέστερ έναντι εκατομμυρίων λιρών και αποτελεί άλλο ένα εντυπωσιακό εγχώριο απόκτημα για τις «καρακάξες» που με στοχευμένες κινήσεις ενισχύουν κι άλλο το ρόστερ τους.

✍️ We are delighted to announce the signing of Harvey Barnes from Leicester City on a five-year deal.



Welcome to Newcastle United, @harveybarnes97! ⚫️⚪️