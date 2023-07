«Επιστρέφει στη Μπέτις ο Μπάρτρα»

Έτοιμος να φορέσει και πάλι τη φανέλα της Μπέτις είναι ο Μαρκ Μπάρτρα, ο οποίος βρέθηκε στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού. Ο 32χρονος στόπερ απασχόλησε τους «ερυθρόλευκους», με τον παίκτη να μένει τελικά ελεύθερος από την Τράμπζονσπορ.

Ωστόσο, προτεραιότητά του ήταν να επιστρέψει στην Ισπανία και ο Πορτογάλος δημοσιογράφος Πέδρο Αλμέιδα αποκάλυψε πως ο Μπάρτρα είναι κοντά στο να γυρίσει στην ομάδα της Ανδαλουσίας, στην οποία αγωνίστηκε για 4,5 χρόνια.

Ο Ισπανός αμυντικός αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο ενός έτους με τη Μπέτις.



