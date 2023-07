Ακούστηκε για Ολυμπιακό, υπέγραψε στην LAFC ο Γκονζάλεθ

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής, απασχόλησε τους «ερυθρόλευκους» για την μεταγραφική ενίσχυση στην επιθετική γραμμή, όμως η Los Angeles FC, κινήθηκε ταχύτατα και εξασφάλισε την υπογραφή του Γκονζάλεθ.

Ο έμπειρος επιθετικός, την περσινή σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός από την Μπράγκα στην βελγική Λέουβεν, όπου πέτυχε 13 γκολ σε 22 συμμετοχές, «εξαργυρώνοντας» τις εμφανίσεις του με την μεταγραφή στην LAFC.

Mario González is Black & Gold.



📝 #LAFC acquires forward Mario González from @SCBragaOficial using Targeted Allocation Money.



