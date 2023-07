Αμέσως μετά την λήξη του αγώνα που βρήκε νικητές του «Κόκκινους Διάβολους», οπαδοί της Άρσεναλ, επέδειξαν τις πυγμαχικές τους ικανότητες, ανταλλάσσοντας γροθιές στις κερκίδες.

Ευτυχώς η κατάσταση δεν ξέφυγε από τον έλεγχο, αφού η παρέμβαση των ψυχραιμότερων ήταν άμεση, με το επεισόδιο να λήγει σε λίγα λεπτά.

🚨🚨| Arsenal fans were fighting each other in the stands, after they lost 2-0 to #mufc 😬 pic.twitter.com/N8Y0vkRR62