Η Τότεναμ απέκλεισε Γερμανό δημοσιογράφο που... πίκαρε τον Ποστέκογλου με φανέλα του Κέιν

Ο Γερμανός δημοσιογράφος της Bild, έκανε την εμφάνισή του στη συνέντευξη Τύπου του Ποστέκογλου και έδειξε στον ομογενή προπονητή μια φανέλα της Μπάγερν με το όνομα του Άγγλου στράικερ.

Η κίνηση αυτή ενόχλησε έντονα τους ιθύνοντες της Τότεναμ, που αντέδρασαν άμεσα αποκλείοντας τον Σράντερ από όλες τις δραστηριότητες των «Σπερς» στο μέλλον, παίρνοντας και την διαπίστευσή του.

Tottenham have banned BILD reporter Max Schrader from their press conferences and revoked his accreditation after today's 'incident' [@BILD] pic.twitter.com/1ghnjLAsSJ