Επίσημο: H Άστον Βίλα τίναξε την μπάνκα και απέκτησε τον Ντιαμπί (pic)

Οι «χωριάτες» δαπάνησαν 50 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Γάλλου εξτρέμ, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο έως το 2028, με την Άστον Βίλα να κερδίζει την μάχη από την Αλ Νασρ.

Ο Γάλλος εξτρέμ αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε, υπέγραψε το συμβόλαιό του με την Άστον Βίλα και λίγο αργότερα ακολούθησε η ανακοίνωση της μεταγραφής.

Ο Ντιαμπί, μάλιστα πόζαρε κρατώντας την φανέλα της Άστον Βίλα, παρέα με τον προπονητή των «Χωριατών», Ουνάι Έμερι, που ενίσχυσε σε μεγάλο βαθμό την μεσοεπιθετική του γραμμή.

Aston Villa is delighted to announce the signing of French international Moussa Diaby! ✍️