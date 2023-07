Πέρασε από ιατρικά και ανακοινώνεται από την Αλ Αχλί ο Σεν Μαξιμέν

Μία ανάσα από την Αλ Αχλί βρίσκεται ο Άλαν Σεν Μαξιμέν. Ο Γάλλος σταρ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ρεπορτάζ, πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και το μόνο που απομένει ώστε να ολοκληρωθεί το deal είναι να υπογραφούν τα συμβόλαια μεταξύ των δύο πλευρών.

O Σεν Μαξιμέν αγωνίζεται από το 2019 στη Νιουκάστλ, όταν και αποκτήθηκε από τη Νις, καταγράφοντας μέχρι σήμερα 124 εμφανίσεις με τους Άγγλους με απολογισμό 13 γκολ και 21 ασίστ.

🚨🩺 Allan Saint-Maximin successfully passed the medical tests with #AlAhli. ✅



✍️ Now, to complete the transfer to the 🇸🇦 club, just signature is missing. 🐓⚽ #NUFC #Transfers pic.twitter.com/Ow7cH876kh