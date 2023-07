«Επιτέθηκε ρατσιστικά σε συμπαίκτη του ο Φούντας και τέθηκε εκτός ομάδας»

Εκτός αποστολής της DC United έμεινε ο Ταξιάρχης Φούντας, με την αμερικανική ομάδα να τον βάζει στον «πάγο». Από την πλευρά τους οι Αμερικάνοι δεν διευκρινίζουν τον λόγο που έθεσαν εκτός ομάδας τον Έλληνα φορ, ωστόσο σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Αthletic» αυτό έγινε διότι ο 27χρονος επιτέθηκε ρατσιστικά σε συμπαίκτη του.

Η DC United αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω τους ισχυρισμούς, όμως σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα δεν είναι η πρώτη φορά που ο Φούντας κατηγορείται για ανάλογο περιστατικό.

Θυμίζουμε πως την περασμένη σεζόν υπήρξε καταγγελία εναντίον του από ποδοσφαιριστή της Ίντερ Μαϊάμι πως είχε δεχτεί ρατσιστική επίθεση από τον Φούντα την ώρα αγώνα, με τη διοργανώτρια αρχή να μην τιμωρεί τον Έλληνα επιθετικό αφού τα στοιχεία που είχε στα χέρια της δεν επαρκούσαν.

D.C. United tonight announced that Taxi Fountas & Nigel Robertha have been placed on "administrative leave." They didn't say why.



Multiple sources have confirmed that Fountas allegedly directed a racial slur at Robertha, who then assaulted him.



Details: https://t.co/qFVUOxceT7