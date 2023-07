Η ιδιαίτερη αφιέρωση του Μέσι μετά το πρώτο γκολ του με την Ίντερ Μαϊάμι (vid)

Ο Μέσι δεν θα μπορούσε να φανταστεί ιδανικότερο ντεμπούτο με την φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι, αφού σκόραρε με τρομερή εκτέλεση φάουλ και χάρισε στην ομάδα του τη νίκη!

O Αργεντινός σταρ μπήκε στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης με την Κρουζ Αζούλ, για το Leagues Cup και λίγα λεπτά αργότερα η Ίντερ Μαϊάμι ισοφαρίστηκε σε 1-1, όμως οι Μεξικανοί υπολόγιζαν χωρίς τον 35χρονο σούπερ σταρ.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Ίντερ Μαϊάμι κέρδισε φάουλ έξω από την περιοχή και φυσικά την εκτέλεση ανέλαβε ο Μέσι, που με την... σπεσιαλιτέ του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Και στις πρώτες δηλώσεις του μετά το ντεμπούτο του ο Αργεντινός αφιέρωσε το γκολ που πέτυχε σε έναν από τους νέους συμπαίκτες του, ο οποίος ήταν πολύ άτυχος καθώς τραυματίστηκε.

«Επιτρέψτε μου να αφιερώσω αυτή τη νίκη στον συμπαίκτη μου, Ίαν Φρέι, που υπέφερε στα αποδυτήρια από τον τραυματισμό που υπέστη.Προέρχεται από δύο σοβαρούς τραυματισμούς και απόψε είχε κακή τύχη αφού τραυματίστηκε ξανά» είπε ο Μέσι.

Leo Messi: “Let me dedicate this victory to Ian Fray (Inter Miami teammate) who was suffering in the locker room from the injury he sustained. He comes from two serious injuries and today he has the bad luck to go through an injury again.” pic.twitter.com/5idgnXJiqy