Απίθανος Μέσι: Σκόραρε με φαουλάρα στο ντεμπούτο του και χάρισε στην Ίντερ Μαϊάμι τη νίκη! (vid)

O Αργεντινός σταρ μπήκε στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης με την Κρουζ Αζούλ, για το Leagues Cup και λίγα λεπτά αργότερα η Ίντερ Μαϊάμι ισοφαρίστηκε σε 1-1, όμως οι Μεξικανοί υπολόγιζαν χωρίς τον 35χρονο αστέρα.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Ίντερ Μαϊάμι κέρδισε φάουλ έξω από την περιοχή και φυσικά την εκτέλεση ανέλαβε ο Μέσι, που με την... σπεσιαλιτέ του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Δευτερόλεπτα αργότερα ακούστηκε το σφύριγμα της λήξης και όπως ήταν φυσικό οι συμπαίκτες του έπεσαν πάνω στον Μέσι, πανηγυρίζοντας την πρώτη τους νίκη στην εποχή του Αργεντινού σταρ στην Ίντερ Μαϊάμι.

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏



Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63