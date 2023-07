Ονάνα: «Θα συνεχίσω να ονειρεύομαι στο θέατρο των ονείρων» (vid)

Ο 27χρονος πορτιέρε ανάρτησε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Twitter, βίντεο από την άφιξη του στο Μάντσεστερ και το Old Trafford, στέλνοντας ένα ιδιαίτερο μήνυμα.

«Έφυγα από το Καμερούν αναζητώντας τα όνειρά μου. Αντοχή, γενναιότητα και κουράγιο. Αυτές οι αξίες με βοήθησαν να φτάσω μέχρι εδώ. Ο δρόμος δεν ήταν εύκολος.

Είναι σαφές για μένα ότι δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να συνεχίσω να ονειρεύομαι από το Θέατρο των Ονείρων. Glory, Glory, Man United», ανέφερε στο μήνυμά του ο Ονάνα.

I left Cameroon in search of my dreams. Resilience, fortitude & courage. These values have helped me to get this far.



The road hasn’t been easy. It is clear to me that there is no better place to keep dreaming than in the Theatre of Dreams.



Glory, glory Man United. pic.twitter.com/zOHdwuvXOE