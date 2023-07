Στα... άκρα η Παρί με τον Μπαπέ: «Κόπηκε» από την αποστολή για την Ιαπωνία!

Η άρνηση του Γάλλου επιθετικού να επεκτείνει το συμβόλαιό του με την Παρί που λήγει το 2024, έχει φέρει έντονη κόντρα ανάμεσα στις δύο πλευρές, με το νέο επεισόδιο να προστίθεται το βράδυ της Παρασκευής (21/7).

Όπως ανέφερε ο Νικολό Σκίρα σε... τιτίβισμα του, οι ιθύνοντες της Παρί πήραν την απόφαση να «κόψουν» τον Κιλιάν Μπαπέ από την λίστα των παικτών που θα ταξιδέψουν στην Ιαπωνία για την περιοδεία των Παριζιάνων!

#PSG have decided to delete Kylian #Mbappé from #Paris ’ Squad, which will partecipate to the tournée in Japan. #transfers

Η συγκεκριμένη είδηση επιβεβαιώνεται και από αρκετά ΜΜΕ στην Γαλλία, που αναφέρουν ότι ο Μπαπέ πλησιάζει πλέον στην πόρτα της εξόδου από την Παρί, μετά από αυτή την εξέλιξη.

Ο Σκίρα επανήλθε με νέα ενημέρωση, αναφέροντας ότι η Παρί θέλει να πουλήσει αυτό το καλοκαίρι τον Μπαπέ, αφού δεν θέλει να τον χάσει ως ελεύθερο, με τον Γάλλο επιθετικό να έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Ρεάλ!

#PSG want to sell Kylian #Mbappé this summer, because he doesn’t want to extend the contract (expires in 2024) with #Paris. The forward has already reached an agreement in principle with #RealMadrid to join Madrid as a free agent from July 2024… #transfers https://t.co/R433GmuVAC