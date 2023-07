Παίρνει παίκτη από την Γιουνάιτεντ με 18 εκατ. ευρώ η Νότιγχαμ Φόρεστ

Για την απόκτηση του Άντονι Ελάνγκα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κινείται η Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Σουηδός εξτρέμ βρίσκεται στα πλάνα του Ερίκ Τεν Χαγκ ενόψει της νέας σεζόν και σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Αγγλία, η ομάσα του Βαγγέλη Μαρινάκη είναι κοντά σε συμφωνία με τους «κόκκινους διαβόλους» για την απόκτησή του, με το ποσό της μεταγραφής να φτάνει τα 18 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, μετά την αποχώρηση του Κέιλορ Νάβας, ο οποίος αγωνιζόταν στην ομάδα ως δανεικός από την Παρί, η Νότιγχαμ θέλει να φέρει πίσω στην ομάδα τον Ντιν Χέντερσον. Ο Άγγλος τερματοφύλακας δεν υπολογίζεται επίσης από τη Γιουνάιτεντ και η Φόρεστ θέλει να τον αποκτήσει ξανά με τη μορφή δανεισμού.

