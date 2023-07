«Παίρνει Παυλίδη με 10 εκατ. η Στουτγκάρδη»!

Έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του ο Έλληνας επιθετικός, μετά την τρομερή σεζόν που έκανε με την Άλκμααρ, μετρώντας 22 γκολ και 14 ασίστ σε συνολικά 40 συμμετοχές.

Η Στουτγκάρδη έχει μπει γερά στη διεκδίκησή του εδώ και μέρες κι όπως όλα δείχνουν θα είναι η κερδισμένη στη μάχη της απόκτησής του.

Όπως μεταφέρει ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σίρα, η γερμανική ομάδα βρίσκεται ένα βήμα από τη μεταγραφή του 26χρονου στράικερ, καταβάλλοντας 10 εκατ. ευρώ, συν ποσοστό μεταπώλησης στην Άλκμααρ, ενώ υπάρχει καταρχήν συμφωνία για πολυετές συμβόλαιο με τον παίκτη.

Όλα αυτά πάντως ενώ η «Gazzetta dello Sport» αναφέρει ότι για τον Παυλίδη υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Μίλαν.

