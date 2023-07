Ρομάνο: «Ο Μπακαμπού υπογράφει με 1,3 εκατ. τον χρόνο στη Γαλατάσαραϊ»

Παίκτης της Γαλατασαράι ετοιμάζεται να γίνει και επίσημα ο Σεντρίκ Μπακαμπού, ο οποίος αναμένεται το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη.

Ο 32χρονος επιθετικός συμφώνησε σε όλα με την ομάδα της Πόλης για συμβόλαιο τριών ετών, σπάζοντας τη συμφωνία του με την Αλ Νασρ του Κατάρ. Ο τουρκικός σύλλογος θα πληρώσει 900.000 ευρώ τους Καταριανούς, ενώ στον πρώην φορ του Ολυμπιακού προσφέρει 1,3 εκατ. ευρώ τον χρόνο έως το 2026, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ποσό που δεν είναι μεγαλύτερο από αυτό που του πρόσφεραν οι «ερυθρόλευκοι» για να παραμείνει στο λιμάνι, ενώ δεν συγκρίνεται με τα 3,5 εκατ. ευρώ της Αλ Νασρ.

Ωστόσο, ο Μπακαμπού ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν και στη Μπούρσασπορ.

Cédric Bakambu will land in Istanbul this afternoon to sign as new Galatasaray player. 🟡🔴✔️



Deal worth €900k fee, €1.3m salary to the player and contract valid until June 2026. pic.twitter.com/uFlubDWcrQ