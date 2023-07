Νεϊμάρ: «Αν το δεύτερο παιδί μου είναι αγόρι, θα το βγάλω... Μέσι» (vid)

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ θα γίνει ξανά πατέρας σε μερικούς μήνες, καθώς η σύντροφός του Μπιάνκα Μπιανκάρντι είναι έγκυος.

Ο Νεϊμάρ έχει ήδη ένα γιο, αλλά δεν ξέρει ακόμα το φύλο του παιδιού που έρχεται. Καλεσμένος ενός διάσημου Youtuber της χώρας του, ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν κλήθηκε να να απαντήσει και στο τι όνομα θα δώσει στο δεύτερο παιδί του.

«Πώς θα πεις το παιδί που έρχεται;« ήταν η ερώτηση. «Μέσι» απάντησε ο Νεϊμάρ και έβαλε τα γέλια.

If your baby was a boy, have you thought about what name you would give him?



Neymar🗣️: “MESSI”

❤️🤟💪pic.twitter.com/gctasGkpVr