Αποχαιρέτισε την Ίντερ και επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του στη Γιουνάιτεντ ο Ονανα

Το δικό του αντίο στην Ίντερ είπε με ένα μήνυμα στα social media ο Αντρέ Ονανά, με τον Καμερουνέζο να επιβεβαιώνει παράλληλα τη μεταγραφή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, λέγοντας πως ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις.

Αναλυτικά το μήνυμά του:



«Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι ένας αποχαιρετισμός θα ήταν τόσο δύσκολος. Πριν από ένα χρόνο έγινα Νερατζούρο, πολλοί μου έλεγαν ότι αυτός ο σύλλογος και αυτή η πόλη είχε κάτι ξεχωριστό. Τώρα μπορώ να το επιβεβαιώσω. Στις πρώτες μου μέρες ως Νερατζούρο συνειδητοποίησα ότι αυτή είναι μια οικογένεια, ότι το να είσαι Ιντερίστι είναι ένας τρόπος κατανόησης της ζωής.



Ερωτεύτηκα το San Siro, το la Curva και την πόλη. Τώρα οι συνθήκες είναι κατάλληλες για να ξεκινήσω ένα νέο ταξίδι στο Μάντσεστερ. Το κάνω με μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά γνωρίζοντας ότι θα μου λείψεις. Αιώνια ευγνωμοσύνη σε όλους τους Ιντερίστι. Κάνετε αυτόν τον σύλλογο σπουδαίο.



Ίσως μια μέρα οι δρόμοι μας να ξανασυναντηθούν, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσω νέες προκλήσεις και να σας εμψυχώσω από μακριά. Οι παίκτες έρχονται και φεύγουν, αλλά ο σύλλογος παραμένει πάντα και η Ίντερ είναι πάνω από όλα και όλους».

André Onana says goodbye to Inter fans and finally announces his move to Man United. 🔴✨ #MUFC pic.twitter.com/ecUPNt2eTY