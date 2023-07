Εξωπραγματική πρόταση από Σαουδάραβες σε πρώην προπονητή του Ολυμπιακού!

Οι Σαουδάραβες έχουν βαλθεί να αγοράσουν ότι κινείται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, τελευταίος που έβαλαν στο μάτι είναι ο Μάρκο Σίλβα. Η Αλ-Άχλι προσφέρει στον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού διετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 20 εκατομμύρια λίρες, ενώ δίνει άλλα 6 στην Φούλαμ για να «σπάσει» τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του! Οι ατζέντηδες του Μάρκο Σίλβα βρίσκονται στο Λονδίνο για να τελειώσουν την δουλειά, σε μία ακόμα σοκαριστική εξέλιξη που δείχνει ότι οι Σαουδάραβες μπορούν να δελεάσουν σχεδόν τους πάντες.

BREAKING: Al Ahly have offered Fulham head coach Marco Silva a £40 million two-year deal to become their manager. pic.twitter.com/5yVoPN2EDX