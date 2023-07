Πρώτο γκολ του Χάβερτς με την Άρσεναλ σε παιχνίδι κόντρα στον Γιακουμάκη (vid)

Στο παιχνίδι αυτό έκαναν το ντεμπούτο τους με την ομάδα του Λονδίνου και άλλα δύο καλοκαιρινά αποκτήματα, οι Ντέκλαν Ράις και Τζούριεν Τίμπερ.

Γκαμπριέλ Ζεσούς και Λεάντρο Τροσάρ έκαναν το 2-0 στο πρώτο μέρος και οι Ζορζίνιο, Μαρτινέλι και Χάβερτς διαμόρφωσαν το τελικό σκορ στην επανάληψη.

Στο μεταξύ ανησυχία προκάλεσε στον Μίκελ Αρτέτα ο τραυματισμός του Λεάντρο Τροσάρ που υποχρέωσε τον Ισπανό προπονητή να τον αντικαταστήσει στο 56ο λεπτό.

