Ψαράδες, πρόβατα και... Tσάμπιονς Λιγκ! Εκεί που τα ποδοσφαιρικά όνειρα φωτίζουν το σκοτάδι

Πρώτο μάθημα μυθολογία: Ο Όντιν θεωρείται ο ανώτατος θεός στη Σκανδιναβική και Τευτονική Θρησκεία και μυθολογία. Είναι γιος της γιγαντίδος Μπέστλα και του Θεού Μπορ, ο ύπατος των Θεών Αισίρων, του σημαντικότερου κλάδου του σκανδιναβικού πάνθεου. Ήταν πατέρας αρκετών εξ αυτών και δημιουργός του πρώτου ζεύγους της τωρινής γενεάς ανθρώπων (του Ασκ και της Έμπλα), διαμορφωτής των Εννέα Κόσμων της τευτονικής παραδόσεως από τα λείψανα του γίγαντα Ύμιρ.

Δεύτερο μάθημα γεωγραφία! Το Κλάκσβικ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των Νήσων Φερόε μετά το Τόρσχαβν. Η πόλη βρίσκεται στο Μπόρντοϊ, το οποίο είναι ένα από τα βορειότερα νησιά και έχει 5.026 κατοίκους. Αποτελεί σημαντικό λιμάνι για την αλιευτική βιομηχανία και έχει ένα σύγχρονο αλιευτικό στόλο. Είναι η πόλη που φιλοξενεί το Summarfestivalurin, το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ της χώρας.

Και είναι, μάλλον, το μέρος που ψάχνουν τις τελευταίες ώρες περισσότερο στη μηχανή αναζήτησης της google οι περισσότεροι ποδοσφαιρόφιλοι ψάχνοντας να μάθουν ποια στο καλό είναι η ομώνυμη τοπική ομάδα που έκανε τη μεγάλη έκπληξη και απέκλεισε τη Φερεντσβάρος στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ και μάλιστα νικώντας την με 3-0 μέσα στη Βουδαπέστη στη «Γκρουπάμα Αρένα» μπροστά σε 18.000 οπαδούς, δηλαδή τρεις φορές περισσότερους από τους κατοίκους της πόλης της... Ένας άθλος που ούτε ο θεός Όντιν δεν θα μπορούσε να πετύχει!

Καθώς ξημέρωσε η 20η Ιουλίου 2023 στο Κλάκσβικ είναι βέβαιο πως όσοι κυκλοφόρησαν στους δρόμους για να πάνε στις δουλειές τους μόνο μυαλό για δουλειά δεν είχαν. Αν και, βέβαια, η ιστορική νίκη επί των Ούγγρων, που φέρνει την ομάδα στον δεύτερο προκριματικό γύρο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης (όπου θα παίξει κόντρα στη Χάκεν), μπορεί να λειτουργήσει τελικά ευεργετικά για την απόδοση των εργαζομένων...

«Όταν η ομάδα νικά, όλοι στην πόλη είναι τόσο χαρούμενοι που δουλεύουν σε πιο γρήγορο ρυθμό. Μας το έχουν πει από το εργοστάσιο με τα ψάρια ότι συμβαίνει. Όταν η ομάδα χάνει, τότε πέφτει ο ρυθμός στις εργασίες. Βλέπεις ανθρώπους στους δρόμους που είναι πάντα πολύ παθιασμένοι και ενθουσιασμένοι με την προσπάθεια που κάνει η ομάδα, ειδικά όταν έχει μπροστά της την πρόκληση των ομίλων μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης» έλεγε το 2020 στο BBC ένας δημοσιογράφος από την περιοχή στην οποία υπάρχουν και δυο ομάδες χάντμπολ, μια ανδρών και μια γυναικών.

Όσο να 'ναι, όμως, η ποδοσφαιρική ομάδα είναι το καμάρι. Και η Φερεντσβάρος δεν είναι ο πρώτος αντίπαλος στον οποίο έκανε... κηδεία. Πέρυσι είχε καταφέρει να νικήσει με 3-0 και τη Μπόντο Γκλιμτ εκτός έδρας με 3-1.

Και είναι, επίσης, η ομάδα που είχε κάνει το γύρο του ποδοσφαιρικού κόσμου πριν από έναν χρόνο όταν είχε αποφασίσει να πάει για το μεγάλο... μπαμ με την απόκτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο! Ναι, γιατί όχι;

Tότε είχαν αρχίσει να ακούγονται οι πρώτες «μουρμούρες» για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και καθώς αυτός ψαχνόταν να αποχωρήσει από το «Ολντ Τράφορντ» υπήρξαν αρκετοί ενδιαφερόμενοι.

Η Κλάκσβικ έκανε την πρότασή της προσφέροντας είκοσι... πρόβατα (και όχι όποια κι όποια αλλά τα είκοσι καλύτερα της περιοχής, διαλεχτά ένα ένα) για να κάνει δικό της τον Κριστιάνο! Και, μάλιστα, το αίτημά της ήταν επίσημο και περίμενε και την απάντηση των «κόκκινων διαβόλων», που όμως δεν ήρθε ποτέ... Δεν εκτιμήθηκε η προσφορά, αλλά τουλάχιστον έγινε viral.

Είναι μια ομάδα που ιδρύθηκε το 1904 και κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημά της το 1942 για να εξελιχθεί κατόπιν σε μια από τις πιο ισχυρές ποδοσφαιρικές δυνάμεις στα Φερόε. Έχει 20 πρωταθλήματα και... κυνηγά την Τόρσχαβν της πρωτεύουσας, με 24 τίτλους. Η φετινή σεζόν είναι σε εξέλιξη και η Κλάκσβικ έχει 16 νίκες σε 16 παιχνίδια βαδίζοντας με σαρωτικό τρόπο προς ακόμα ένα πρωτάθλημα. Και όχι μόνο δεν έχει χάσει φέτος, αλλά έχει να ηττηθεί στο πρωτάθλημα από τον Οκτώβριο του 2021! Εντός έδρας, επίσης, παραμένει αήττητη από τον Μάιο του 2020. Δηλαδή, η... σούμα μας κάνει 43 νίκες, 5 ισοπαλίες, 0 ήττες!

Στην Ευρώπη δεν είναι πρωτάρα, έπαιξε πρώτη φορά το 1992 στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ και τρία χρόνια αργότερα πέτυχε και την πρώτη νίκη της, στα προκριματικά του Κυπέλλου Κυπελλούχων, με 3-2 επί της Μακάμπι Χάιφα. Το 2018 πήρε και την πρώτη πρόκριση αποκλείοντας στον προκαταρκτικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ την Μπιρκιρκάρα από τη Μάλτα.

Το μεγάλο όνειρο εννοείται πως είναι η παρουσία σε ομίλους μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αν αποκλειστεί στον δεύτερο προκριματικό του Τσάμπιονς Λιγκ πηγαίνει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ κι αν αποκλειστεί κι εκεί «πέφτει» στο Conference. Ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά οι ελπίδες υπάρχουν.

Η συνολική αξία του ρόστερ είναι 2,68 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ένας παίκτης της ιστορικής Φερεντσβάρος κοστίζει όσο όλη η ομάδα από τα Φερόε. Οι πιο ακριβοπληρωμένοι είναι Κλάκβικ είναι ο Πάτρικ Ντα Σίλβα και ο Χάλουρ Χάνσον, αμφότεροι με ετήσιες απολαβές στις 300.000 ευρώ.

Στην ομάδα παίζουν εννέα ξένοι ποδοσφαιριστές, ενώ ο Χάνσουν αποκτήθηκε πρόσφατα. Είναι ένας από τους παίκτες που είχαν σκοράρει στο 2-1 της εθνικής ομάδας των Φερόε επί της Ελλάδας το 2015. Τερματοφύλακάς της είναι ο 31χρονος Σουηδός Γιόναταν Γιόχανσον, ο οποίος το 2022 είχε αποσυρθεί, αλλά βρήκε δελεαστική την πρόταση της Κλάκσβικ και αποφάσισε να φορέσει ξανά τα γάντια του. Στα αξιοσημείωτα είναι και η παρουσία του Ούγγρου Γκέζα Τούρι, ο οποίος είναι μεν προπονητής τερματοφυλάκων, αλλά χρειάστηκε να αγωνιστεί ο ίδιος, σε ηλικία 49 ετών, τον περασμένο Μάιο στο ντέρμπι με την Τόρσχαβν!

Οι προσπάθειες των συλλόγων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπορούν να βοηθήσουν και την εθνική ομάδα, που εννοείται ότι δεν έχει βρεθεί ποτέ σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Όλοι θέλουν να βάλουν το ποδόσφαιρο των Φερόε στον ποδοσφαιρικό χάρτη ακόμα κι αν γνωρίζουν πως αυτό μόνο εύκολο δεν είναι. Εξάλλου, δεν μπορούν οι παίκτες να αφοσιωθούν αποκλειστικά σε αυτό.

Καθώς οι περισσότεροι παίκτες εργάζονται τα πρωινά «χτυπώντας» 09:00-17:00 είτε στα εργοστάσια, είτε στα σχολεία είτε στις τράπεζες, οι προπονήσεις προγραμματίζονται για μετά τις 17:00, ώστε να είναι όλοι παρόντες. Ακόμα και όταν νυχτώνει (έτσι κι αλλιώς ο μέσος όρος ηλιοφάνειας είναι δυόμισι ώρες ημερησίως) και τα φώτα της πόλης σβήνουν, τα φώτα στο γήπεδο μένουν αναμμένα. Όπως η φλόγα του ονείρου ότι κάτι σπουδαίο μπορεί να γίνει...

Klaksvik 🇫🇴 with an incredible 3-0 win against Ferencvaros in Budapest. What a goal 😵‍💫 pic.twitter.com/OHFKrJZUv4