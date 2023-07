Συμφώνησαν Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο για τον δανεισμό του Ζοάο Φέλιξ!

Οι Καταλανοί έβαλαν στο στόχαστρό τους τον Φέλιξ και προχώρησαν ταχύτατα τις επαφές με την Ατλέτικο, με τις δύο ομάδες να έρχονται σε συμφωνία για τον δανεισμό του νεαρού ποδοσφαιριστή.

Η Μπαρτσελόνα θα διατηρεί το δικαίωμα αγοράς των δικαιωμάτων του Φέλιξ το επόμενο καλοκαίρι, με τους «μπλαουγκράνα» να παίρνουν και τις απαραίτητες εγγυήσεις από την La Liga για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Πλέον, ο Ζοάο Φέλιξ θα ταξιδέψει στην Βαρκελώνη, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με την Μπαρτσελόνα, που ενισχύει την επίθεσή της σε μεγάλο βαθμό.

🚨🚨💣| BREAKING: FC Barcelona & Atletico Madrid have reached FULL AGREEMENT for the transfer of João Felix, reports @Manu_Sainz — pending further confirmation. ☎️🇵🇹🔥 pic.twitter.com/rx4wUikUaP