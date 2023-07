Μάντσεστερ Σίτι: Έκλεισε το μεγάλο deal με Γκβάρντιολ!

Όπως αναφέρει ο Ρομάνο, η Σίτι συμφώνησε με τη Λειψία για τη μεταγραφή του Κροάτη αμυντικού. Οι δύο πλευρές έψαχναν εδώ και καιρό τη «χρυσή τομή», η οποία φαίνεται πως βρέθηκε σε ένα ποσό μεταξύ 100-120 εκατ. ευρώ, που θα καταστήσει τον παίκτη τον πιο ακριβό αμυντικό στην ιστορία του ποδοσφαίρου!

Όπως φαίνεται, μάλιστα, ο νεαρός αμυντικός έχει ήδη περάσει το πρώτο μέρος των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων, επομένως η οριστική ανακοίνωση του deal είναι προ των πυλών.

EXCLUSIVE: Joško Gvardiol to Man City, here we go! Agreement reached on the fee between City and Leipzig 🔵🇭🇷



🚨 Understand Gvardiol has completed the first part of medical tests today — deal on the verge of being signed.



Gvardiol agreed personal terms one month ago with City. pic.twitter.com/njylKAxYAU