Το πρώτο μήνυμα του Φαν ντερ Σαρ από το νοσοκομείο!

Το πρώτο του μήνυμα από το νοσοκομείο του Σπλιτ, όπου νοσηλεύεται, έστειλε ο Έντβιν Φαν ντερ Σαρ, ο οποίος βγήκε από την εντατική και φωτογραφήθηκε με την σύζυγό του: «Πρώτα από όλα θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τα υπέροχα και υποστηρικτικά σας μηνύματα. Είμαι χαρούμενος που μοιράζομαι μαζί σας ότι δεν βρίσκομαι πλέον στην μονάδα εντατικής παρακολούθησης.

Ωστόσο, βρίσκομαι ακόμα στο νοσοκομείο. Ελπίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα επιστρέψω στο σπίτι μου και θα κάνω το επόμενο βήμα σε ότι αφορά την αποκατάσταση μου», ήταν το μήνυμα του παλαίμαχου Ολλανδού τερματοφύλακα.

First of all, we want to thank everyone for all the great and supportive messages.



I’m happy to share that I’m no longer in the intensive care unit. However, I’m still in hospital. I hope to go home next week and take the next step in my recovery! pic.twitter.com/3LSNC72ki0