Παναθηναϊκός: Με Σένκεφελντ, Τζούρισιτς και Μπερνάρ η ενδεκάδα με Ράγιο Βαγιεκάνο

Στην πρόβα τζενεράλε με την Ράγιο Βαγιεκάνο ενόψει των αναμετρήσεων με την Ντνίπρο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατεβάζει ενδεκάδα με δίδυμο στην άμυνα τους Σένκεφελντ και Μάγκνουσον.

Την ίδια στιγμή στα χαφ θα είναι ο Τζούρισιτς και στο αριστερό άκρο της επίθεσης ο Μπερνάρ.

Aναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Μπρινιόλι, στην άμυνα από τα αριστερά προς τα δεξιά θα βρίσκονται οι Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Μάγκνουσον και Χουάνκαρ. Στα χαφ θα αγωνιστούν οι Πέρεθ, Τσόκαϊ και Τζούρισιτς. Την ίδια στιγμή στην αριστερή πλευρά θα είναι ο Μπερνάρ, στα δεξιά ο Παλάσιος και στην κορυφή ο Σπόραρ.

Our team's line up for the 7th preseason friendly game. #Panathinaikos #PAOFC #PAORAYO pic.twitter.com/r0GqPjwVMt